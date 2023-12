Partiti i lavori di riqualificazione da 2milioni e 300mila euro delle palazzine Erp di via Alberto Dalla Chiesa [VIDEO]

Sopralluogo del sindaco Carlo Masci, dell'assessore comunale Isabella Del Trecco e del presidente della commissione Lavori pubblici Massimo Pastore in via Alberto Dalla Chiesa dove, come quest'ultimo aveva annunciato durante la discussione del dup (documento unico di programmazione), sono stati avviati i lavori di riqualificazione energetica in alcune delle palazzine Erp (Edilizia residenziale pubblica) di via Alberto Dalla Chiesa per un totale di 108 appartamenti.

Un intervento quello promosso nel quartiere di Zanni per cui sono stati investiti 2 milioni 300mila euro e che rientra, sottolinea il sindaco, in quello complessivo che si sta facendo nel quartiere di periferia dove entro fine gennaio i primi di febbraio, annuncia, sarà anche completata la nuova piazza IV Novembre.

L'intervento negli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale riguarderanno nello specifico la coibentazione e l'impermeabilizzazione del tetto e del porticato, la sostituzione delle caldaie e la realizzazione degli impianti fotovoltaici che consentiranno di abbattere per la quasi totalità i costi energetici, rimarca Masci.

“È una zona in cui siamo già intervenuti con la riqualificazione della scuola, con la trasformazione del bocciodromo in un palazzetto dello sport per dare spazi utili ai giovani, la realizzazione di uno spazio per anziani, del murales dedicato a Gianni Cordova che ha fatto tantissimo per questa zona di Pescara, e la riqualificazione del centro Alessandrini”. In sostanza “una riqualificazione complessiva del quartiere periferico, ma di grandissima dignità, molto pulito e accogliente. Avevamo detto che saremmo intervenuti nelle periferie e lo stiamo facendo”, prosegue il sindaco.

Quindi il sopralluogo nella vicina piazza IV Novembre “dove l'impresa procede spedita con i lavori. Riqualificheremo tutto lo spazio pubblico, riasfalteremo ed entro fine gennaio, fine febbraio i lavori termineranno. “In periferia stiamo facendo tantissimi interventi perché vogliamo una Pescara sempre più bella e accogliente, soprattutto nelle zone che hanno sofferto di più”.

Per quanto riguarda gli edifici Erp di proprietà comunale, cinque in tutto, con l'ordine del giorno approvato in consiglio comunale proprio su proposta di Pastore, sono stati chiesti alla Regione i tre milioni e mezzo mancanti per intervenire anche negli altri tre di proprietà comunale. Una richiesta avanzata, a valere sulla programmazione dei fondi Fsc (Fondi sviluppo e coesione) 2021-2027, per altri 12 importanti progetti che l'amministrazione sta portando avanti o intende realizzare.