Tutto pronto a Loreto Aprutino per i lavori da 1 milione di euro per la riqualificazione della chiesa di San Francesco

Tutto pronto a Loreto Aprutino per l'avvio dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'antica chiesa di San Francesco, nel centro storico della cittadina vestina. Nei giorni scorsi, infatti, è stato ufficialmente consegnato il cantiere finanziato grazie a fondi Pnrr per circa 1 milione di euro da parte del ministero che porterà, una volta ultimati i lavori, alla tanto attesa riapertura al pubblico con la possibilità di tornare a celebrare le funzioni religiose dopo anni di chiusura dovuta ai danni (ingenti) provocati dai terremoti del 2009 e del 2016, che ne portarono alla chiusura per inagibilità.

La chiesa di San Francesco è un vero e proprio fiore all'occhiello del patrimonio storico e culturale di Loreto Aprutino: realizzata circa nel 1.200, è uno degli insediamenti francescani più antichi d'Italia, e conserva un patrmonio artistico importante. La responsabile dei lavori, architetto Ombretta Natali, ha spiegato che gli interventi interesseranno soprattutto il campanile seriamente danneggiato dalle scosse di terremoto, e anche la parte del sagrato e della navata centrale, al fine proprio di permettere la riapertura ai fedeli. "L'intervento è stato oggetto di uno studio particolarmente complesso e importante considerando che si tratta di un campanile e di una chiesa di epoca medievale. Attorno al 14esimo secolo il campanile aveva già avuto interenti di consolidamento. Ci siamo dati proprio la possibilità di intervenire su tutta la navata, non con un restauro completo ma che possa almeno permettere la riapertura". I lavori dureranno circa 16 18 mesi. In programma, sempre a Loreto Aprutino nel centro storico, anche la riqualificazione e messa in sicurezza del palazzo comunale, come ha spiegato il sindaco Renato Mariotti annunciando dopo l'estate l'apertura del bando e l'assegnazione dei lavori.