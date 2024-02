Iniziati i lavori di riqualificazione del centro storico di Cappelle sul Tavo [FOTO]

Sono iniziati a Cappelle sul Tavo i lavori di riqualificazione del centro storico.

Gli interventi, come spiega il sindaco Lorenzo Ferri, che consistono nella posa di una nuova pavimentazione e sostituzione di elementi di arredo urbano, riguarderanno, inizialmente, via Umberto I e via Mazzini e si concluderanno con la riqualificazione di piazza Marconi e, parzialmente, di piazza Ludovico Di Michele, con la collocazione anche di un portale di accesso al centro storico.

«Un intervento di rigenerazione urbana che abbellisce il nostro amatissimo paese e ne arricchisce l'eleganza e la signorilità», conclude il primo cittadino.