Al via i lavori di ripristino della pavimentazione sulla SS 614 “della Maielletta”. Gli interventi si svolgeranno in entrambe le direzioni e saranno effettuati dal personale dell'Anas. I tecnici saranno sul posto da domani, 4 agosto, con il completamento delle opere previsto entro la fine del mese (31 agosto).

I lavori riguarderanno i tratti compresi tra il km 0 e il km 15,500, andando a interessare i territori comunali di Serramonacesca e Lettomanoppello, per ciò che concerne il Pescarese, e Pretoro, relativamente alla provincia di Chieti. Per consentire gli interventi, il traffico verrà regolato a senso unico alternato in corrispondenza del cantiere, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.