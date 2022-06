A Spoltore iniziati i lavori per il rifacimento di via Torretta

Sono stati avviati i lavori per il rifacimento della carreggiata stradale in via Torretta a Spoltore.

Verrà rimesso l'asfalto nei tratti danneggiati della strada.

«È l'ultimo intervento su un tema, quello della manutenzione e dunque della sicurezza stradale, che è sempre stato centrale per la mia amministrazione», dice il sindaco uscente Luciano Di Lorito».