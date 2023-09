Iniziati i lavori di rifacimento dell'asfalto in via Manzoni e in strada della Bonifica [FOTO]

Sono due le strade di Pescara interessate dai lavori di rifacimento dell'asfalto in questa settimana.

I cantieri per la posa del nuovo manto stradale sono infatti stati aperti in via Manzoni in centro e in strada della Bonifica nella zona della pineta dannunziana.

Macchine e operai sono al lavoro e gli interventi andranno avanti per qualche giorno.

Cantieri che derivano da un emendamento firmato dal consigliere comunale Massimo Pastore, che è anche presidente della commissione Lavori Pubblici: «Ringraziando i residenti per la loro collaborazione possiamo annunciare che sono partiti i lavori di manutenzione in via Manzoni e in strada della Bonifica».