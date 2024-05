In un tratto di via del Circuito iniziati i lavori di scarificatura dell'asfalto [FOTO]

Sono iniziati la scorsa notte i lavori di scarificatura dell'asfalto in via del Circuito a Pescara nel tratto compreso tra piazza Pierangeli e il ponte di Vulla Fabio.

Come fa sapere Massimo Pastore, presidente della commissione Lavori Pubblici, i lavori verranno eseguiti sempre di notte.

Nella serata di giovedì 16 e in quella di venerdì 17 maggio, si procederà all'asfaltatura del manto stradale.

la prossima settimana invece è prevista la segnaletica orizzontale anche per il tratto dal ponte di Villa Fabio a Spoltore.