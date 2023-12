Asfalto e marciapiedi: varie strade della città si rifanno il look, ecco quali

Per consentire la realizzazione dei nuovi asfalti, dal 4 all'11 dicembre cambierà la viabilità in via Rigopiano. Dalle ore 7 alle ore 17, per poter effettuare i relativi lavori, scatteranno il senso unico alternato tra via del Santuario e via Renato Paolini e il divieto di transito, sosta e fermata con rimozione forzata tra via Enzo Ferrari e la rotatoria di intersezione con via Renato Paolini.



Lavori al via, a metà settimana, anche in via Regina Elena per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della viabilità interessata dal dissesto arboreo. Andrà rispettato il divieto di transito, sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati, tra via Mazzini e via De Amicis. Sarà inoltre sistemato il parcheggio di via Pasolini.



E non finisce qui. Nei prossimi giorni altre strade saranno interessate dagli interventi sugli asfalti: via Verrotti (dove verranno altresì rifatti i marciapiedi), via Spaventa, via Salita Camerlengo, via Alcide De Gasperi e via Falcone e Borsellino. In via del Circuito, infine, comincerà la sistemazione dei marciapiedi.