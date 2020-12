Spostati a tempo di record i cavi interrati nel nuovo pronto soccorso per realizzare il pretriage Covid

Completati a tempo di record i lavori richiesti dalla Asl di Pescara a e-distribuzione per lo spostamento di alcuni cavi interrati a bassa e media tensione. Gli interventi erano necessari per poter realizzare uno spazio pretriage per i pazienti Covid nel nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Pescara.

Appena un mese fa la Asl aveva chiesto di spostare 3 cavi i media tensione e di 1 cavo di bassa tensione di circa 100 metri l'uno, con le prime due settimane servite per valutare la soluzione tecnica più idonea, e le altre due settimane per eseguire i lavori dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune.

Antonio Busich, direttore uoc servizi tecnici e manutentivi della Asl: