Lavori di potenziamento della rete elettrica, nuovi disagi previsti in centro

E-distribuzione fa sapere che giovedì 1° luglio sono in programma a Pescara altri interventi degli operai che potrebbero causare qualche disagio, sperando che non si ripeta la situazione di una settimana fa, quando c'è stato un vero e proprio blackout

E-Distribuzione rende noto che, per migliorare la qualità del servizio elettrico nel centro di Pescara, giovedì 1° luglio, dalle 9 alle 17, verranno disalimentate alcune forniture di bassa e media tensione. Le vie interessate dai possibili disagi sono le seguenti:

corso Vittorio Emanuele (civici dal 166 a 168, da 176 a 182, 172)

via Trieste (civici da 12 a 14, da 22 a 26, da 30 a 32, 45)

via Milano (civici 44, da 48 a 50 , 54 ,58, 43, 51, 57)

via Firenze ( 193, da 199 a 200)

via Genova (43)

I lavori di potenziamento della rete elettrica, esattamente una settimana fa, avevano creato molte polemiche perché in centro c'era stato un vero e proprio blackout, risolto soltanto in tarda serata. Ne è consapevole la stessa E-Distribuzione, che in una nota scrive: «Pur consapevoli del disagio arrecato alla clientela e alle attività commerciali, tali interruzioni si rendono necessarie per un piano di potenziamento della rete e miglioramento della qualità del servizio elettrico».

L'auspicio è dunque che, con questi nuovi interventi degli operai, non si ripeta la stessa situazione di giovedì scorso. Tutte le informazioni in merito alle forniture coinvolte e alle date delle interruzioni sono disponibili sul sito di E-Distribuzione e sulla App gratuita “E-Distribuzione”, disponibile sulle piattaforme Play store per Android e App Store per Ios.