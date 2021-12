Iniziati i lavori nel porto per la realizzazione del nuovo molo nord

Sono stati avviati nella mattinata di oggi, martedì 14 dicembre, i lavori del nuovo porto di Pescara.

Il cantiere è stato infatti allestito e il motopontone Destriero è entrato in azione, come informa il sindaco Carlo Masci.

Poi il primo cittadino spiega: «Il primo intervento riguarda il posizionamento dei massi in mare per congiungere il molo nord alla diga foranea. Seguirò personalmente i lavori, non vedo l'ora di passeggiare sul prolungamento del molo e di affacciarmi sulla diga foranea, per ammirare Pescara da una terrazza sul mare».