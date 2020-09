Al via la manutenzione straordinaria del ponticello ciclabile di piazza Pierangeli

Saranno avviati il prossimo 15 settembre i lavori di manutenzione del ponticello ciclabile di piazza Pierangeli che porta al tracciato sul lungomare sud che arriva fino alla Fater costeggiando il fiume Pescara.

Dell'intervento si è discusso nel corso dell'odierna commissione Lavori Pubblici presieduta dal presidente Massimo Pastore.

Il cantiere prevederà l'deguamento della struttura e in particolare nella sostituzione dell’impalcato in legno con materiale in acciaio, che garantirà un minore impegno del Comune nella manutenzione e nel contempo una maggiore durata nel tempo dei materiali. I lavori affidati alla ditta Incobit di Ancona, che si è aggiudicata la gara, prevedono anche la realizzazione della pista ciclabile che unirà viale Pepe all’Aurum: si tratta di due corsie, una per lato della sede stradale di via d’Avalos.