Riprendono i lavori della pista ciclabile di via Regina Margherita: scattano divieti e modifiche alla viabilità

Scattano i divieti e le modifiche alla viabilità in via Regina Margherita e nello specifico nel tratto compreso tra via Mazzini e l'intersezione tra corso Umberto I e piazza della Rinascita. Firmata l'ordinanza dirigenziale che rimarrà in vigore almeno fino al 24 febbraio per consentire i lavori sulla pista ciclabile che attraversa la zona e nello specifico, come ad ordinanza, per consentire le opere di “Progettazione e realizzazione di ciclostazioni e messa in sicurezza della ciclabilità cittadina diretti a collegare stazioni ferroviarie e poli universitari”.

Secondo quanto previsto parte della carreggiata sarà interdetta al traffico con l'accesso consentito esclusivamente ai mezzi impegnanti sul cantiere. Una scelta fatta sia per consentire i lavori sia a tutela dell'incolumità pubblica.

L'ordinanza prevede quindi fino al 24 febbraio e h24 sette giorni su sette

l'istituzione del divieto di transito ciclistico sul tratto di pista ciclabile di viale Regina Margherita compreso tra via Mazzini e l'intersezione con corso Umberto I-piazza della Rinascita;

l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, nonché di restringimento della carreggiata sul tratto lato monte di viale Regina Margherita compreso tra via Mazzini e l'intersezione con corso Umberto I-piazza della Rinascita, nonché sui tratti interessati agli incroci su via Regina Margherita;

l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su entrambi i lati di via De Amicis e di via Mazzini per una profondità di venti metri lineari, e all'occorrenza con l'ausilio della polizia municipale per l'interdizione del passaggio veicolare e pedonale deviando il traffico su via Regina Elena e via Leopoldo Muzii;

all'impresa di garantire ai residenti l'accessibilità alle rispettive proprietà mediante l'istituzione di apposite misure di sicurezza, corridoi di transitabilità pedonale nonché riaperture progressive della strada in relazione all'avanzamento dei lavori.

Sarà quindi compito della ditta esecutrice installare l'apposita segnaletica così come sua sarà la “responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative di che trattasi”.