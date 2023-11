Piazza Sacro Cuore sembra "bombardata" ma sono solo i lavori in corso

Procedono i lavori di riqualificazione di piazza Sacro Cuore in pieno centro a Pescara anche se l'intervento decisamente invasivo deciso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Masci continua a far discutere.

E in molti vedere la piazza completamente devastata fa storcere il naso a diversi cittadini.

Infatti è stata completamente demolita la vecchia pavimentazione e sono stati abbattuti tutti gli alberi presenti.

Il progetto per la riqualificazione di corso Umberto I e di piazza Sacro Cuore prevede un investimento complessivo è di 2 milioni 73mila 657 euro con oltre 500mila euro destinati proprio alla sostituzione delle piante. Tutti i lecci (complessivamente 168) ormai malati e morti, sottolinea il vicesindaco Santilli, saranno sostituiti con canfore e agrifogli sempreverdi: oltre 207 le piante che saranno messe a dimora. Un lavoro che consentirà, aveva riferito il sindaco, di avere un riduzione di emissioni Co2 di 13 tonnellate. Specchi d'acqua, verde e centralità della chiesa gli elementi che contraddistinguono il progetto con anche il rifacimento totale della pavimentazione per tutti i 250 metri di corso Umberto I oltre che della piazza.

Questo invece il pensiero di Massimo Palladini di Italia Nostra: «La devastazione è in atto. Promettono alberi che verranno (forse) tra 50 anni, con i disegnucci al computer. Ma anche da lì si riconosce la loro confessione: gli alberi saranno strangolati in fori da 50 centimetri. La pavimentazione che vedete è di blocchetti del tipo "betonella", quella che c'è su certi marciapiedi. Per fare questo tolgono la pregiatissima "pietra di Luserna", antigeliva e resistentissima. L'hanno solo montata male durante la giunta Mascia e utilizzata peggio con un traffico inadeguato. Ora la portano via. Ma dove la mettono? Si deve sapere: è una pavimentazione che vale, altro che i blocchetti di cemento».

Dei lavori in corso si è anche occupata la capogruppo del Movimento 5 Stelle, con un video in diretta condiviso su Facebook con il quale polemizza nei confronti della decisione della giunta comunale.