Lavori nel nuovo parcheggio di via D’Annunzio a Manoppello

Lavori a Manoppello Scalo nel nuovo parcheggio di via d’Annunzio allo scopo di rendere più funzionale l’area in cui sorge la nuova caserma dei carabinieri.

«Abbiamo riqualificato un’area di 2700 metri quadrati», spiega il sindaco Giorgio De Luca, «con nuove alberature e migliore organizzazione degli spazi pubblici che andrà a migliorare la viabilità e la vivibilità di Manoppello Scalo. Sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori per 200 mila euro che hanno permesso di prolungare il parco pubblico già esistente, arricchire il sito di nuovo verde pubblico e messo a disposizione della cittadinanza 50 nuovi parcheggi, rendendo più funzionale tutta l’area della nuova caserma dei carabinieri».