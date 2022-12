Lavori completati nel parcheggio di via Bologna [FOTO]

Lavori terminati nel parcheggio di via Bologna a Pescara che era rimasto chiuso negli ultimi giorno proprio per consentire gli interventi di riqualificazione decisi dal Comune.

A far sapere della conclusione dell'intervento è il sindaco Carlo Masci.

«Anche il parcheggio di via Bologna, per anni trascurato, l'abbiamo sistemato, asfaltato e riqualificato, con una bella illuminazione», scrive il primo cittadino.

Che poi porsegue: «Un'altra area degradata e molto utilizzata al centro della città torna a nuova vita. Ogni volta che interveniamo riqualificando e asfaltando una zona, qualcuno protesta dicendo "Quando riqualificate altre zone? Quando asfaltate altre zone?" Per riqualificare e asfaltare tutta la città occorrerebbero centinaia di milioni di euro e anni di lavoro, ma una cosa è certa, mai a Pescara sono stati fatti così tanti interventi e lavori (e tanti ancora ne abbiamo programmati), nonostante i mille problemi degli ultimi tre anni legati alla pandemia, alla guerra, all'aumento dei costi delle materie prime, senza dimenticare che fino al 2025 dovremo restituire allo Stato i soldi che ci sono stati assegnati per il piano di rientro finanziario del 2015 relativo ai debiti pregressi. Pescara non si ferma mai, noi non ci fermiamo mai per la nostra Pescara!».