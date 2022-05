A Città Sant'Angelo al via i lavori di messa in sicurezza del parcheggio De Cecco

Saranno avviati mercoledì 18 maggio i lavori di messa in sicurezza del parcheggio De Cecco a Città Sant'Angelo.

Il parcheggio nella sua interezza non sarà più accessibile sia in entrata che in uscita dal 18 maggio e pertanto si invitano proprietari dei mezzi parcheggiati a rimuovere/spostare gli stessi entro le ore 17 di domani, martedì 17 maggio.

L’intervento sospenderà la sosta per il tempo necessario dell’intervento di sostituzione delle travi portanti da sostituire.

«I lavori», come spiega il primo cittadino, «sono complessi ed impegneranno anche una parte della carreggiata della Circonvallazione, che comunque resterà aperta. Per questo si chiede massima attenzione e ci scusiamo per i disagi che si andranno a creare, ma è un opera necessaria per conservare una infrastruttura importante per la vita del centro storico».