Sono stati avviati a Città Sant'Angelo i lavori di manutenzione del parcheggio "Belvedere De Cecco".

L'obiettivo dell'intervento è quello di dare nuova vita a un punto strategico per la viabilità del centro storico angolano.

Alla fine dei lavori dovrebbe essere scongiurato il problema riguardante il ristagno delle acque piovane.

Infatti a ogni pioggia, sia leggera che temporalesca, si creano delle grandi pozzanghere che smuovono i mattoncini presenti, creando diverse difficoltà alla circolazione. I lavori, avviati l'altro ieri, lunedì 7 dicembre, prevedono l'installazione delle griglie per il deflusso delle acque e il riposizionamento delle betonelle, i mattoncini che compongono la pavimentazione del parcheggio.

Al termine di questo intervento, verrà effettuata la manutenzione ordinaria delle travi in ferro che sorreggono la struttura. I lavori termineranno nei primi giorni di gennaio. Per tutto il periodo si potrà parcheggiare verso nord, solo nella parte finale del piazzale, a ridosso dell’ascensore e dell’uscita che consente l’accesso a Vico Mattuffi, in prossimità di corso Vittorio Emanuele. L’ingresso sarà ridotto a una carreggiata a senso unico alternato, al fine di consentire l’accesso e l’uscita dei veicoli.