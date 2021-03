Sono ripresi i lavori ai palazzi di via Trigno, l'annuncio del sindaco [FOTO]

Sono ripresi i lavori ai palazzi di via Trigno, come annunciato dal sindaco di Pescara Carlo Masci. Lo stesso primo cittadino ha spiegato che il cantiere è finalmente ripartito "dopo un lungo contenzioso con l'impresa", aggiungendo: "Speriamo che adesso le opere procedano più spedite".

Esattamente dieci anni fa, nel 2011, era stato annunciato dalla giunta dell'epoca l'avvio dei lavori per realizzare 64 nuovi alloggi popolari in via Trigno grazie al recupero dei fondi assegnati nel 2003 nell’ambito del Contratto di quartiere numero 1. L'allora sindaco Luigi Albore Mascia, presentando gli interventi, aveva ripercorso tutta la vicenda fino al blocco dei lavori nel 2007. La riqualificazione comprendeva anche l’eliminazione dell’amianto.