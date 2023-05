Iniziati i lavori di riqualificazione dei palazzi dell'Ater in via Rigopiano [FOTO]

Sono ripartiti i lavori nei palazzi dell'Ater di via Rigopiano a Pescara.

L'Ater ha infatti avviato progetti di riqualificazione edilizia tra cui quello nei fabbricati pescaresi di via Rigopiano.

L’esecuzione dell'intervento è stato affidato all’operatore economico Antonacci Termoidraulica con sede legale a via San Severo per un importo complessivo di 2.020.000 euro.

«Come noto», si legge in una nota dell'Ater, «l’entrata in vigore del decreto legge 11/2023 inizialmente aveva reso inapplicabile l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e cessioni del credito previsto dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto rilancio; per tale motivo, l’impresa appaltatrice aveva sospeso i lavori. In seguito, la legge numero 38/2023, di conversione del decreto legge numero 11/2023, con l’introduzione dell’articolo 3-bis ha di nuovo esteso alle Ater la possibilità di utilizzo di dette opzioni. Pertanto il presidente Mario Giuseppe Lattanzio comunica, che a seguito di diversi tavoli tecnici condotti dalla dirigenza Ater, è stato possibile per l’impresa appaltatrice negoziare la cessione di credito con un istituto bancario: i lavori, dunque, saranno riavviati in data odierna (venerdì 26 maggio) e saranno eseguiti celermente tale da raggiungere il 60% di tutte le lavorazioni entro il 30 giugno 2023».

Nello specifico i lavori prevedono la sostituzione delle superfici opache verticali, la coibentazione della copertura, il rifacimento delle facciate, la sostituzione delle finestre comprensivo di infissi, tali interventi permetteranno una rigenerazione urbana dell’intera area. «Finalmente si è superata tale criticità portando la riapertura del cantiere e poter termine i lavori», concludono dall'Ater.