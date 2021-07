Finiti a Manoppello i lavori in via Chieti e via Ortona [FOTO]

Sono terminati i lavori in via Chieti e via Ortona a Manoppello nella zona residenziale dello Scalo che sorge a pochi metri dalla nuova caserma dei Carabinieri, i cui lavori termineranno a breve insieme a quelli di costruzione dell’area di sosta-giardino che insiste su via D’Annunzio, e a breve ci sarà anche la sistemazione di rallentatori di velocità.

Gli interventi hanno riguardato la posa in opera di nuovo asfalto, realizzazione della pavimentazione delle aree di sosta in erborella drenante e potenziamento del sistema pubblica illuminazione.

"A tutela della pubblica incolumità e raccogliendo le istanze dei residenti provvederemo presto a sistemare nel quartiere rallentatori di velocità e specifica segnaletica", spiega il sindaco Giorgio De Luca, "sono, purtroppo, frequenti gli episodi che vedono automobilisti sconsiderati scambiare la strada comunale per una pista da corsa in mezzo all’abitato. Un comportamento irresponsabile al centro delle preoccupazioni di residenti e Amministrazione. L’invito per tutti è alla prudenza e al rispetto del codice della strada”.

L’opera per un importo totale di 70 mila euro è stata realizzata dalla ditta Di Prospero di Pescara.