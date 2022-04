Lavori nel fine settimana sulla linea ferroviaria Ancona - Pescara: treni cancellati e variazioni di orario

Rfi (Rete ferroviaria italiana) annuncia una serie di lavori sulla linea ferroviaria Ancona - Pescara che riguarderanno anche due ponti fra Pineto e Montesilvano, con una serie di cancellazioni, variazioni di orario dei treni e modifiche all'offerta sia dei treni regionali che di quelli a lunga percorrenza. I cantieri saranno aperti sabato 9 e domenica 10 aprile, con conseguente circolazione ridotta dei treni. Il personale intervnerrà per l'impermeabilizzazione e consolidamento di tre ponti: uno a Porto San Giorgio e due a Silvi.

In particolare nella notte fra sabato 9 e domenica 10 aprile durante un'interruzione della circolazione fra le 23 e le 5 del mattino, saranno eseguite numerose attività di potenziamento infrastrutturale propedeutiche e necessarie per la velocizzazione della direttrice adriatica Bologna - Lecce per portare la velocità massima dei convogli fino a 200 km/h. Rfi assicura la massima assitenza nelle stazioni per gli utenti, e nelle due giornate sarà in vigore un orari consultabile nelle stazioni e sui sistemi informatici e di vendita dove, digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa rispetto agli orari tradizionali dei treni in partenza e in arrivo.