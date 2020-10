Parte la riqualificazione della carreggiata di via Lago Vivo: scattano i divieti

A partire da martedì 6 ottobre inizieranno i lavori di rifacimento completo del manto stradale in via Lago Vivo a Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore Albore Mascia, aggiungendo che il cantiere sarà attivo fino a martedì 13 ottobre. Sarà eseguita anche la fresatura ed i lavori renderanno inagibile la carreggiata.

Scatterà dunque il divieto di transito, sosta e fermata con rimozione dei mezzi durante lo svolgimento dei lavori, mentre l'impresa garantirà l'accesso ai residenti ed alle rispettive proprietà, oltre ad un corridio di transito dei pedoni. La strada verrà poi gradualmente riaperta con l'avanzamento del cantierie. L'assessore ha aggiunto:

"Anche questa opera dimostra l'attenzione che, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, dimostriamo sia per le vie del centro che per quelle della periferia di Pescara, con l'obiettivo di migliorare costantemente i servizi per i cittadini".