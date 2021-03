“Bene i lavori a Fosso Grande, ma non si dimentichi viale Abruzzo”: l'appello di Cinque Borghi

Come riporta Spoltore Notizie, l'associazione Cinque Borghi plaude alla manutenzione straordinaria di Fosso Grande ma invita a non dimenticare viale Abruzzo. “Fosso Grande - si legge in una nota - è un canale d’acqua lungo sette chilometri, che parte da località Colle Morgetta, tra Montesilvano e Spoltore, e raggiunge il fiume Pescara, all’altezza del quartiere Villa Fabio, passando sotto viale Abruzzo. Negli anni scorsi il Genio Civile, dopo un attento sopralluogo, aveva sottolineato come si sarebbe dovuto provvedere alla manutenzione di questo canale che passa esattamente sotto il manto stradale, prima di attraversare via Italia per sfociare poi nel fiume Pescara”.

L'associazione Cinque Borghi, aggiunge Spoltore Notizie, vuole dunque "porre all’attenzione dei Comuni di Spoltore e Pescara e della Regione Abruzzo questo aspetto che non va assolutamente sottovalutato, considerato anche i numerosi veicoli che ogni giorno percorrono la strada. Non solo le automobili dei residenti ma anche i camion che riforniscono le varie attività che sono in zona".