Continuano i lavori all'ex Fea, sopralluogo dell'assessore Mascia [FOTO]

Continuano i lavori all'ex Fea, che come annunciato nelle scorse settimane diventerà presto un polo museale di arte moderna. Ieri l'assessore comunale ai lavori pubblici Luigi Albore Mascia ha effettuato un sopralluogo "per un primo approccio operativo con una magnifica trasformazione", come spiegato dallo stesso Mascia sui social. "Non solo un museo, ma un grande parco della cultura affacciato sul mare", ha aggiunto l'assessore. "L'ex Fea tornerà ad essere un luogo identitario per Pescara".

L'area, di proprietà della Regione Abruzzo, è stata ufficialmente consegnata alla società italiana immobili del gruppo Gravina che realizzerà un complesso recuperando l'immobile esistente, e ospiterà sul lato fronte-mare un incubatore per associazioni e progetti culturali. La quota retrostante degli spazi, invece, verrà destinata al ruolo di distretto museale per esposizioni ed eventi. Al posto del parcheggio sorgerà un giardino artistico che dovrebbe diventare un’oasi di particolare bellezza estetica.