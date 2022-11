Lavori agli impianti dell'Enel, niente corrente a Pescara vecchia

Per effettuare alcuni lavori agli impianti Enel, nel pomeriggio di oggi (14 novembre) verrà interrotta a Pescara vecchia l'erogazione della corrente dalle ore 14:30 alle ore 17. Durante i lavori l'elettricità potrebbe tornare temporaneamente a disposizione. L'Enel invita a non commettere imprudenza e a non utilizzare gli ascensori per tutto il periodo indicato.

Le strade interessate dagli interventi sono le seguenti: Corso Manthonè (numeri civici 45, da 51 a 57, 61, da 99 a 103, 54, da 58 a 64, 68, da 78 a 80, 86, 90, da 94 a 98, da 102 a 104, da 110 a 112), via delle Caserme (numeri civici 43, 63, 75, da 79 a 81, 85, 93, 97, da 36 a 46, da 50 a 54, da 96 a 100, da 106 a 108), piazza Garibaldi (numeri civici 9, 47, 51, 41/2, da 42 a 46, 40/6, 42/3, 42/5, 42/8), via Corfinio (numeri civici 7, 4, 8), via Catone (numeri civici 8, da 14 a 16), via Gabriele D'Annunzio.