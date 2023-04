Iniziati i lavori di demolizione dell'ex draga in via Valle Roveto [FOTO]

Iniziati i lavori di demolizione delle strutture in via Valle Roveto che da tempo venivano abitualmente usate dai senzatetto. La zona sorge vicino al ponte Flaiano ed è quella dove si trova l'ex draga, sul lungofiume, più volte al centro di polemiche per il drammatico stato in cui versava, essendo ormai ridotta a una carcassa cadente e pericolante. Non a caso, in diverse occasioni i cittadini hanno evidenziato come in quell'area fosse stato realizzato un vero e proprio rifugio per sbandati e barboni.

In passato non sono mancati inoltre gli episodi di cronaca nera, come il rinvenimento del cadavere di una donna (una polacca di 56 anni) nel tardo pomeriggio del 18 dicembre 2019. A lanciare l'allarme ad un passante era stato un altro individuo che frequentava quei locali abbandonati, dove solitamente si riparavano i disperati nonostante gli ingressi fossero stati più volte murati.

La 56enne era stata ritrovata in una pozza di sangue con un trauma cranico-facciale. Tutti questi elementi concorrevano a far sì che si rendesse necessario il prima possibile un intervento concreto da parte delle istituzioni per risolvere, una volta per tutte, una questione decisamente seria e che non poteva più essere sottovalutata. Tuttavia il vice sindaco Gianni Santilli, interpellato da IlPescara.it, ha voluto precisare che "quei lavori sono di un privato, proprietario del terreno in questione, e non è stato possibile effettuarli prima perché c'erano delle difficoltà da risolvere e che adesso finalmente sono state sbloccate. Il Comune, di conseguenza, non aveva la possibilità di intervenire in prima persona".

Ricordiamo che tra l'altro proprio in quell'area dovrebbe ripartire prossimamente il cantiere per la realizzazione della nuova bretella stradale. Dopo le polemiche sollevate dal Partito Democratico sulla sospensione di circa un anno del progetto che prevede la realizzazione di un tratto stradale di fatto parallelo a via del Circuito, per decongestionare il traffico soprattutto nella zona di villa Fabio, l'assessore comunale ai lavori pubblici Luigi Albore Mascia ci ha spiegato come il problema sorto fosse di natura puramente tecnica e burocratica e non era derivato da scelte dirette degli amministratori. A causa di un contenzioso con la ditta appaltatrice i lavori hanno subìto uno stop, ma a breve riprenderanno per arrivare al completamento definitivo dell'opera.