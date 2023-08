Partiti i lavori su corso Vittorio Emanuele II, il sindaco: "Sistemeremo anche le strade che nessuno ha toccato per decenni" [FOTO]

Il 31 luglio sono ufficialmente partiti i lavori su corso Vittorio Emanuele II per la realizzazione del nuovo asfalto e della pista ciclabile nel tratto che va da corso Umberto a via Genova.

"Quella strada, per anni piena di buche, rappezzi d'asfalto e piante secche, tornerà a essere elegante come merita, come sollecitato da tutti coloro che la percorrono", scrive il sindaco Carlo Masci che ha effettuato un sopralluogo. L'occasione anche per tornare sulle tante polemiche che hanno accompagnato l'avvio del cantiere e che, aggiunge "sono state sopite nel momento in cui tutti hanno preso atto che era stato fatto il massimo possibile per rispettare tutte le esigenze, ma che i lavori non potevano essere più rinviati".

"A tutti coloro che scriveranno 'perché non asfalti quella strada o quell'altra - aggiunge rivolgendosi ai tanti che commentano i suoi post -, dico di vedere quanti interventi stiamo facendo ogni giorno, che di più non possiamo farne, che mai Pescara ha visto tutti questi lavori come adesso, che arriveremo in tutte le strade segnalate, anche quelle dove nessuno è intervenuto in decenni e decenni".