Cambia volto corso Vittorio Emanuele II, sarà più verde: al via i lavori di riqualificazione [FOTO]

Corso Vittorio Emanuele II a Pescara avrà un nuovo volto e colori diversi rispetto a quelli attuali.

Ad annunciare l'avvio dei lavori di riqualificazione di una delle strade principali della città sono stati il sindaco Carlo Masci e il suo vice Gianni Santilli. Presenti anche il consigliere comunale e componente della commissione Ambiente, Cristian Orta, e Mario Caudullo, responsabile unico dell’intervento.

Il cantiere sarà aperto lunedì prossimo e prevede la riqualificazione del verde urbano.

Si procederà infatti alla sostituzione complessiva del patrimonio arboreo con la piantumazione di 231 alberi e arbusti di grande pregio che prenderanno il posto dei 211 attuali, quest’ultimi fortemente ammalorati dal tempo e dall’incuria, che restituiranno all’area centrale del capoluogo quel decoro invocato da residenti e commercianti.

"Lo avevamo promesso in campagna elettorale", dice il sindaco Carlo Masci, "e ora lo stiamo realizzando. Il recupero del verde in questa parte della città rappresenta certamente un biglietto da visita per chi viene a Pescara. Non era più accettabile una simile situazione di degrado, soprattutto in un’area di Pescara che nei prossimi due o tre anni sarà al centro di una trasformazione radicale per via dei lavori sulle aree di risulta. Mi piace sottolineare come la bellezza e i colori del verde urbano, legati al cambiamento delle stagioni, sarà un elemento estetico molto forte. Pescara sta vivendo una profonda trasformazione e questo intervento che presentiamo oggi in questo senso è un passaggio molto importante, come è stato anche ciò che abbiamo già realizzato sul lungomare che non è mai stato così curato nelle aiuole e nell’arredo verde. I cittadini – ha concluso Masci - devono essere parte attiva di un processo già avvenuto in altre località che stanno più avanti di noi sul fronte ambientale e della qualità della vita. Tornando al Corso, va sottolineato come l’intervento non determinerà alcun disagio per la viabilità e per le attività commerciali, perché il suolo interessato dalle piantumazioni è già nella piena disponibilità del Comune".

"La riqualificazione Verde Urbano dimorante in Corso Vittorio Emanuele", afferma Mario Caudullo nell’illustrare i contenuti dell’intervento, "prevede l’intera sostituzione della vegetazione dimorante sulla via con alberi, piante erbacee perenni fiorifere e arbusti sempreverdi".

L’opera è inserita all’interno del piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e nell’elenco annuale 2021 in quanto di importo complessivo superiore a 365 mila euro. Il lotto in argomento ammonta a € 253.000. Il sindaco e il vicesindaco ci avevano chiesto, in primis, di utilizzare la superficie già disponibile e di inserire piante di una dimensione ragguardevole ed esteticamente rilevanti. La seconda sfida era ed è di carattere prettamente architettonico, perche Corso Vittorio Emanuele presenta problemi estetici per la presenza di palazzi degli anni ’70 e dello stesso edificio delle Poste centrali. Una condizione molto eterogenea che distrae il visitatore e non permette di apprezzare il patrimonio arboreo soprattutto se questo è monotono. Ora trasformiamo il verde rendendolo più vario nelle colorazioni e nel cromatismo visivo, quindi nella scalarità stagionale. I pescaresi quindi apprezzeranno i volumi, il cambiamento frequente dei colori e gli arbusti perenni, in un’alternanza di percezioni anche perché, ad esempio, ci saranno delle infiorescenze rosse a ridosso del Natale".

Il vicesindaco Santilli annunci poi che "si sta già lavorando anche su Corso Umberto I dove vi è un altro programma di abbellimento della strada dello shopping per eccellenza e cuore della pedonalità della città e del centro commerciale naturale. Abbiamo lavorato molto su questi obiettivi e oggi facciamo un importante passo in avanti per far sì che Pescara sia sempre più bella ed accogliente".