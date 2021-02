Al via i lavori di consolidamento del centro abitato di Città Sant'Angelo: i divieti e le modifiche alla viabilità

Partono i lavori di consolidamento del centro abitato di Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale annunciando per mercoledì 24 febbraio l'apertura del cantiere in via circonvallazione, che prevede modifiche alla viabilità. In particolare non potranno circolare auto e pedoni nella zona della circonvallazione interessata dal cantiere e cioè il lotto a nord compreso tra Via Licinia, Via del Mattatoio Vecchio e Via della Martella.

in uscita da Corso Vittorio Emanuele, il traffico sarà deviato su via Licinia, discesa Porta Borea, via del Mattatoio Vecchio (dove sarà istituito il senso unico di marcia a scendere su Via Madonna degli angeli ad eccezione dei residenti) e via Madonna degli Angeli con uscita su contrada Annunziata.

in vallone Sant’Egidio sarà istituito il senso unico di marcia tra Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto I (nord - sud)

Doppio senso di circolazione in Vallone Sant’Egidio con obbligo per i veicoli provenienti da Porta Sant’Egidio (sud - nord) di deviazione su Corso Umberto I.