Manutenzione del viadotto "Pescara", carreggiata della circonvallazione ristretta fino al 10 giugno

Restrigimento della carreggiata stradale lungo la circonvallazione di Pescara da domani, martedì 24 maggio, a venerdì 10 giugno.

A farlo sapere è l'Anas spiegando che saranno avviati i lavori di manutenzione del viadotto "Pescara" lungo la variante della strada statale 16 denominata tangeziale.

Il restrigimento di carreggiata, al km7,100, interesserà entrambi i sensi di marcia in orario sia notturno che diurno.

I lavori riguarderanno la manutenzione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque della piattaforma stradale. Al fine di poter eseguire le lavorazioni in sicurezza sia per l’utenza in transito lungo la tangenziale che per le maestranze coinvolte, verrà istituito un restringimento di carreggiata, in entrambe le direzioni, tra i km 7,100 e 7,800. Il completamento dei lavori è previsto entro il prossimo 10 giugno, fanno sapere dall'Anas che si occupa della gestione della strada.