Decisi lavori di risanamento e ampliamento del cimitero di Colle Madonna

Sono 570 mila gli euro previsti per i lavori di consolidamento, messa in sicurezza, risanamento e ampliamento del cimitero di Colle Madonna a Pescara.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di avere tempi rapidi per riportare alla normalità una situazione che si trascina da anni.



L’aggiudicazione dell’appalto è prevista per il 10 agosto, l’inizio dei lavori a settembre, per consentire già l'1 novembre il ripristino dell’afflusso nelle zone interdette (una cinquantina di loculi e una decina di cappelle).

«Con questi lavori», dice Masci, «otteniamo tre risultati: poniamo fine a una condizione di disagio che va avanti da diversi anni, restituendo alcune parti del cimitero al culto dei defunti, precluso per la pericolosità derivante da movimenti franosi che hanno danneggiato le strutture; riportiamo le aree interessate alla piena fruizione grazie al risanamento; ampliamo la disponibilità grazie a nuovi 72 loculi realizzati con le opere strutturali».

Da anni, peraltro, il cimitero di Colle Madonna non può consentire inumazioni, per mancanza di posti e a causa di un contenzioso con al ditta che aveva vinto il project. Per l’assessore Paoni Saccone gli interventi consentiranno di restituire il luogo di culto alla pienezza della pietas. Trisi ha evidenziato che i lavori progettati dall’ingegner Mauro Della Penna prevedono un muro di contenimento e sostegno, il rinforzo delle paratie e un sistema di drenaggio e smaltimento delle acque.

Nel dettaglio, il progetto riguarda una porzione del cimitero di Colle Madonna (porzione orientale), dove i manufatti in murature e cemento armato presentano precarie condizioni statico-strutturali, dovute tra l’altro alle intense precipitazioni che si sono verificate nel periodo invernale negli anni 2015-2017-2019. Effetti che sono immediatamente percepibili alla vista attraverso evidenti cedimenti, presenza di significati quadri fessurativi, per la maggior parte passanti. Situazione che ha comportato, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, l'interdizione di alcuni spazi all'utenza in occasione delle specifiche ricorrenze dedicate al culto ai defunti.

Come si legge in una nota del Comune, gli interventi riguardano il consolidamento, la stabilizzazione e operazioni conservative e di ripristino dell’esistente, con la riduzione dei potenziali pericoli, utilizzando soluzioni in linea con le tecnologie disponibili per rispondere alle emergenze riscontrate di tutta evidenza e prontamente segnalate dall'amministrazione comunale. La zona cimiteriale di Colle Madonna è posta in corrispondenza delle pendici collinari che si trovano a ridosso della stretta fascia costiera adriatica. I manufatti principalmente interessati dai dissesti in corso consistono in loculari in batteria in cemento armato, del relativo sistema di scale di comunicazione tra i due campi nonché da costruzione in muratura, in passato destinata a magazzino, che presenta evidenti quadri fessurativi passanti di entità tale che allo stato non risulta utilizzato. In fase di cantiere si avranno effetti negativi transitori solo in relazione all’ambiente naturale, praticamente nulli sulla salute umana. La densità abitativa dell’area di intervento è infatti scarsa e la tipologia prevista dei lavori non determina emissioni in ambiente o alterazioni cospicue della stabilità geomorfologia ed idrologica.