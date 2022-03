Colle Madonna, Mascia: "In fase di conclusione i lavori per riqualificare l’area del cimitero"

Con un post pubblicato sui suoi canali social, l'assessore comunale ai lavori pubblici, Luigi Albore Mascia, ha fatto sapere che sono giunti ormai in fase di conclusione "i lavori per riqualificare l’area intorno al cimitero di Colle Madonna", spiegando poi che è stato "rinnovato l’ingresso" e che, in più, sono stati "sistemati i marciapiedi, finora impercorribili".

Nelle scorse settimane sull'argomento era intervenuto anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, parlando delle "ruspe in azione per riqualificare i marciapiedi" lungo via Colle di Mezzo: "Tanti cittadini - aveva affermato Masci - hanno chiesto da decenni di sistemare questi spazi aggrediti dalle radici dei pini, e oggi diamo la risposta definitiva di un lavoro iniziato due anni fa, fatto di reperimento delle risorse necessarie, approvazione dei progetti, avvio delle opere. Un'altra promessa mantenuta".

L'intervento, effettivamente, è sempre stato molto atteso dai residenti e dagli utenti che frequentano il cimitero, se si va a considerare che il precedente marciapiede era di dimensioni inferiori e che, soprattutto, presentava dissesti e problematiche legate alle radici degli alberi presenti lungo l'asse stradale e, in particolare, davanti allo stesso cimitero.

Dell'avanzamento del cantiere si era inoltre interessato il consigliere comunale di Forza Italia Alessio Di Pasquale, effettuando altresì un sopralluogo direttamente sul posto. Anche in zona Colle Renazzo sono in corso dei lavori per la realizzazione dei marciapiedi, pure in questo caso attesi da diverso tempo dai cittadini, che hanno chiesto all'amministrazione maggiore sicurezza per i pedoni che si trovano a transitare lungo quella strada. E anche in quell'occasione il sindaco Carlo Masci si era recato in loco per fare un sopralluogo e verificare lo stato delle cose.