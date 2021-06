Chiusure di alcuni caselli per lavori lungo l'autostrada A25 fra Villanova e Alanno: orari e dettagli

Al via una serie di lavori programmati da Strada dei Parchi, concessionaria che gestisce l'autostrada A25, sui caselli nel tratto fra Villanova e Alanno/Scafa, che scatteranno a partire da lunedì 28 giugno. Lo ha fatto sapere la società stessa fornendo il calendario completo degli interventi e delle relative chiusure. Dalle 22 del 28 giuno alle 6 del 29 giugno, scatta la chiusura al traffico della rampa di uscita dall’autostrada A25 dello svincolo di Alanno/Scafa limitatamente al traffico proveniente da Torano/Roma/L’Aquila e diretto sulla viabilità ordinaria.

Il traffico proveniente da Torano/A25 e diretto verso la viabilità ordinaria di Scafa potrà utilizzare lo svincolo di Torre de’ Passeri per proseguire sulla Tiburtina-Valeria.

Altra chiusura dalle 22 di martedì 29 giugno alle 6 del 30 giugno, con la chiusura al traffico della rampa di uscita dall’autostrada A25 dello svincolo di Chieti/Pescara limitatamente al traffico proveniente da Torano/Roma/L’Aquila e diretto verso la viabilità ordinaria di Chieti Scalo, dell’Asse Attrezzato e la Tiburtina-Valeria.

Nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Torano/A25 e diretti verso la viabilità ordinaria tramite lo svincolo di Chieti si consiglia di utilizzare lo svincolo di Manoppello.

Infine dalle 22 di mercoledì 30 giugno alle 6 del primo luglio, chiusura al traffico della carreggiata est dall’autostrada A25 tra lo svincolo di Chieti/Pescara e lo svincolo di Villanova limitatamente al traffico proveniente da Torano/Roma/L’Aquila e diretto verso l’autostrada A14 Bologna – Taranto.

Nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Torano/A25 e diretti verso l’A14 sarà disposta un’uscita obbligatoria presso lo Svincolo di Chieti, da dove potranno percorrere il Raccordo Autostradale 12 Chieti – Pescara (asse attrezzato) per rientrare in autostrada presso lo svincolo di Villanova.