Proseguono i lavori nel Cers del distretto sanitario di Pescara Nord, la Asl si scusa per i disagi

Non sono ancora terminati i lavori nel Cers (centro erogazione servizi) del distretto sanitario di Pescara Nord.

L'intervento, iniziato lo scorso 31 maggio, dovrebbe concludersi entro la fine di luglio, salvo imprevisti.

La Asl ricorda che il cronoprogramma dei lavori ha previsto e prevederà chiusure preordinate delle diverse aree del piano terra con sospensioni di attività.

Questo il calendario: chiusure area 6: punto unico di accesso (Pua), assistenza domiciliare integrata (Adi), unità di valutazione multidimensionale (Uvm) dal 5 al 9 luglio 2021; area 7: ufficio scelte e revoca dal 12 al 18 luglio; area 8: Cup e Uvm dal 19 al 31 luglio.

«La Asl», si legge in una nota, «si scusa per eventuali rallentamenti del servizio, e comunica di aver provveduto, ove possibile, a trasferire, in altra sede, i professionisti al fine di evitare lo slittamento delle prestazioni. Si tratta, peraltro, di lavori necessari per migliorare l’accoglienza e consentire la completa sanificazione di ambienti, ove si era verificato un guasto idraulico con successivo allagamento. Si ricorda, infine, nella settima che va dal 19 al 31 luglio, ove è prevista la chiusura del Cup, di informare la cittadinanza a effettuare il pagamento delle prestazioni in altra sede Cup.