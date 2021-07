Vanno avanti i lavori nel Cers (centro erogazione servizi) di Pescara Nord della Asl, le chiusure previste

I lavori nel Cers (centro erogazione servizi) del distretto sanitario di Pescara della Asl, iniziati lo scorso 31 maggio, dovrebbero essere portati a termine, salvo imprevisti, il prossimo 23 luglio.

Come ricordano dall'azienda sanitaria locale, il cronoprogramma dei lavori ha previsto e prevederà chiusure preordinate delle diverse aree del piano terra con sospensioni di attività, secondo il seguente calendario.

Chiusure - Area 6: punto unico di accesso (Pua), assistenza domiciliare integrata (Adi), unità di valutazione multidimensionale (Uvm) dal 5 al 9 luglio; Area 7: ufficio scelte e revoca dal 12 al 18 luglio; Area 8: Cup e Uvm dal 19 al 24 luglio.

Sono stati conclusi i lavori delle Aree 1-2-3-4-5. «La Asl», si legge in una nota, «si scusa per eventuali rallentamenti del servizio, e comunica di aver provveduto, ove possibile, a trasferire, in altra sede, i professionisti al fine di evitare lo slittamento delle prestazioni. Si tratta, peraltro, di lavori necessari per migliorare l’accoglienza e consentire la completa sanificazione di ambienti, ove si era verificato in precedenza un guasto idraulico con successivo allagamento. Si ricorda, infine,nella settimana che va dal 19 al 24 luglio, dove è prevista la chiusura del Cup, di informare la cittadinanza ad effettuare il pagamento delle prestazioni presso altra sede Cup.