Avviati a Moscufo lavori da 325mila euro per l'ammodernamento del centro sportivo di Bivio Casone [FOTO]

Avviati a Moscufo lavori per l'ammodernamento del centro sportivo comunale di Bivio Casone.

«Con grande soddisfazione possiamo annunciare l’avvio dei lavori di ammodernamento del centro sportivo in contrada Bivio Casone», dice il sindaco Claudio De Collibus, nell’annunciare l’avvio della riqualificazione dell’impianto sportivo di proprietà comunale che sarà oggetto di una importante iniziativa di ristrutturazione pubblico-privata.

Il Comune di Moscufo infatti ha da prima partecipato e ottenuto un finanziamento regionale per l’impiantistica sportiva pari a 150mila euro e contestualmente avviato un bando per la gestione aggiudicatosi dalla Ssd Fair Play Collecorvino.

Quest’ultima in fase di offerta di gara ha promosso un progetto di gestione con interventi strutturali per oltre 175mila euro che concorreranno a rendere il centro estremamente moderno e sicuro. I lavori già avviati, vedranno la realizzazione di due campi da padel, la rigenerazione del campo di calcio a 5, la ristrutturazione degli spogliatoi, azioni di efficientamento energetico, una palestra e una nuova sistemazione esterna. «Il centro sportivo tornerà a svolgere un ruolo di centralità per il nostro paese e per l’intera area vestina», dice il vicesindaco Emanuele Faieta, «sia sotto il profilo dell’attività sportiva che dell’aggregazione e socializzazione, ben lieti a inizio estate di riconsegnare ai nostri concittadini un centro perfettamente fruibile. All’interno del centro ogni spazio è stato pensato e progettato al fine di soddisfare bisogni sportivi che vadano dall’amatoriale all’agonismo».