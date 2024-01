Riapre l'albergo nel castello di Musellaro (Bolognano): via ai lavori di efficientamento energetico

Dovrebbero durare meno di due mesi i lavori di efficientamento energetico del castello di Musellaro che a cinque anni dalla chiusura tornerà a essere una struttura ricettiva. Il cantiere da circa 244 mila euro (fondi ministeriali), annuncia il sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo, partirà l'8 febbraio.

La fortezza risalente all'epoca romana e situato nella parte vecchia di Musellaro è di proprietà di Bolognano dal 1928, spiega il primo cittadino sottolineando che l'edificio “è costituito da tre corpi che generano il disegno della piazza del Crocifisso, attrattivo spazio urbano del borgo. Gli interventi progettati dall’architetto Luciano Del Boccio andranno a implementare l’efficientamento energetico sull’intera struttura che conta ben 12 stanze e una sala ristorante per un totale di circa 500 metri quadrati”.

Di Bartolomeo ricorda quindi come l'antica fortezza era già adibita a ostello con l'attività che però si interruppe nel 2019 “con una perdita non trascurabile in termini di accoglienza turistica. Dopo cinque anni, dunque, potremo vantare la riapertura dell’albergo con servizi di qualità, già assegnata a dei privati secondo regolare domanda pubblica avvenuta nel 2022. Il termine dei lavori – conclude – si stima per fine marzo 2024”.