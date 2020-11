Cantiere in viale Marconi, lavori davanti al circolo Tennis per il nuovo tracciato degli autobus [FOTO]

Lavori in viale Marconi a Pescara da diverse settimane nel tratto antistante il circolo Tennis.

Tutta l'area, fino all'incrocio con via Pepe, nella quale solitamente il lunedì ci sono le bancarelle del mercato, è transennata per l'installazione del cantiere.

A occuparsi dell'intervento, per conto del Comune, è la ditta Rapino Strade e Ambiente di Rapino srl che deve eseguire opere di realizzazione tracciato trasporto pubblico in sede protetta sull’intero tracciato.

In sostanza, parliamo dell'opera generale di rifacimento della viabiltà di viale Marconi avviato qualche mese fa con l'istallazione delle banchine al centro della carreggiata e la rimozione delle varie rotatorie che erano presenti lungo la strada. I lavori nel tratto antistante il circolo Tennis riguardano anche il tratto iniziale di via Pepe. È stato demolito il marciapiede che separava la carreggiata stradale con l'area parcheggio dove veniva svolto il mercato del lunedì e anche il marciapiede all'intersezione con via Pepe.