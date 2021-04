Sopralluogo del sindaco nel cantiere della strada pendolo, entro breve sarà completata [FOTO]

Carlo Masci ha eseguito un sopralluogo per verificare l'andamento dei lavori in via Rio Sparto a Pescara

Sopralluogo del sindaco Carlo Masci in via Rio Sparto nella zona di San Donato a Pescara, per i lavori del primo tratto della strada pendolo che consentirà di giungere, al suo completamento, fino in via Tiburtina Valeria.

L'intervento, come riferisce il primo cittadino, sta procedendo molto velocemente.

«Tra qualche mese saranno completati tutti e tre i tratti di questa arteria fondamentale per la viabilità di Pescara», dice Masci, «dopo venti anni di carte e di ostacoli che sembravano insormontabili abbiamo dato un'accelerazione risolutiva per tagliare il traguardo. Ho raccomandato al direttore dei lavori di mettere a dimora piante rigogliose nelle rotatorie e nelle aree verdi».