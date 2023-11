Area del Mediamuseum transennata da un mese e addio ai parcheggi ma nessun operaio al lavoro, è protesta

Dallo scorso 13 ottobre tutta l'area intorno al Mediamuseum in piazza Alessandrini nella zona di Porta Nuova a Pescara è stata transennata per l'apertura del cantiere di riqualificazione.

Il problema è che dopo aver transennato tutto, con la perdita di tutti i parcheggi della zona, i residenti non hanno mai visto operai al lavoro.

Della questione, nei giorni scorsi, si era interessato anche il deputato del Pd, Luciano D'Alfonso, denunciando come fosse tutto fermo nel cantiere.

Inevitabilmente anche chi vive da quelle parti protesta per questa situazione. «Disagio, non ci sono altre parole per descrivere la situazione di via Conte di Ruvo», scrive una residente, «piazza Alessandrini è stata chiusa, e i relativi parcheggi sottratti ai cittadini, a sorpresa, il 13 ottobre, con l'affissione di fogli A4 sui pali della segnaletica verticale. Nottetempo, come se i lavori fossero urgenti e improrogabili. Sono poi arrivate cancellate degne dei cantieri più credibili, ma, a oggi, i lavori non sono cominciati. Non c'è l'ombra di ruspe, materiali e operai. Soltanto tanta spazzatura, mista a mucchi di foglie secche che nel frattempo, con il vento dei giorni scorsi, si sono accumulate. E niente parcheggi e tanto traffico. Luigi Albore Mascia, lei sarebbe il responsabile del settore, si vuole affacciare, oppure teme di dover percorrere i pochi metri di viale Marconi (che ha già precedentemente massacrato) oltrefiume?».