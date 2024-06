Lavori in corso per la costruzione del primo asilo nido di Cepagatti [FOTO]

Il sindaco di Cepagatti, Gino Cantò, e il vicesindaco Annalisa Palozzo, delegata all'Edilizia Scolastica, hanno visitato il cantiere del primo asilo nido della città.

«Questa struttura», si legge in una condivisione, «ospiterà oltre 60 bambini del nostro territorio, un'importante opera pubblica finanziata con 1 milione e 900mila euro provenienti dai fondi Pnrr, Next Generetion dell'Unione Europea».

L'asilo nido sarà moderno, sicuro ed efficiente, con 3 grandi aule, cucina e refettorio, spazi comuni per attività libere, dormitorio, ambienti per servizi come fasciatoi, servizi igienici per bambini e insegnanti, piccola lavanderia, spogliatoi e infermeria, aule riunioni.

«Gli spazi», spiegano Cantò e Palozzo, «sono progettati per stimolare la creatività e la socialità dei bambini. Inoltre, l'asilo avrà aree esterne recintate per attività all'aperto: un'area giochi, un'area per la didattica all'aperto, un'area adibita a orto didattico. Ci scusiamo per eventuali disagi causati dal cantiere e vi assicuriamo che, in accordo con la ditta esecutrice, saranno ridotti al minimo. Grazie per la vostra comprensione e il vostro supporto. Finalmente Cepagatti avrà il suo primo asilo nido comunale!».