Iniziata la bonifica del sito inquinato di Piano d'Orta

Iniziati i lavori di bonifica del sito inquinato di Piano d'Orta a Bolognano.

Sul posto si è recato il sindaco Guido Di Bartolomeo per eseguire un sopralluogo.

«Vigilerò attentamente fino a quando questa scandalosa vicenda potrà ritenersi conclusa», dice il primo cittadino, «intanto a giorni scade il termine per l’esecuzione delle procedure relative all’abbattimento dei manufatti a opera della Moligean».

Come riferisce il sindaco Di Bartolomeo, nella giornata di oggi (mercoledì 9 febbraio) «Edison sta provvedendo alle attività di bonifica su parte del terreno, dopo anni e anni di battaglie e di danni ai residenti della zona, oltreché all’ambiente. Questa è sicuramente una giornata importante che non mi fa, però, esultare perché è noto ormai a tutti, come al grave problema dell’inquinamento poteva porsi rimedio molto prima. Lungaggini, appelli giudiziari, rimpalli di responsabilità e polemiche politiche fuori luogo, sono solo stati deleteri, consentendo il perdurare dell'elevato stato di avvelenamento. Con il risultato che, quando questa scandalosa vicenda sarà conclusa, nessuno potrà restituire a questo territorio e ai cittadini quanto gli è stato tolto. Restano, al momento, ancora da abbattere i fabbricati di proprietà della Moligean, ad opera della stessa società, come recentemente sentenziato dal consiglio di Stato, per consentire alla Edison di procedere con il risanamento integrale dell’ area. A giorni scade il periodo ordinato dal consiglio di Stato e, successivamente, diffidato dal Ministero, entro il quale vanno eseguite tutte le procedure relative all’abbattimento dei manufatti pericolanti. Evito di esprimermi ulteriormente in merito all’ inspiegabile comportamento che continua, invece, a tenere la Moligean, anche con uscite inopportune sulla stampa, ciò che mi interessa è unicamente vedere ripulito dai veleni questo pezzo di nostro territorio. Vigilerò attentamente durante tutte le fasi della bonifica e fino ad ultimazione dei lavori».