Al via i lavori di bonifica della discarica dei veleni di Bolognano

Il sindaco di Bolognano Di Bartolomeo assieme al capogruppo di Fdi alla Regione Testa hanno annunciato l'avvio dei lavori di bonifica della discarica interna al Sin di Bussi nel territorio di Bolognano e di proprietà della Moligean. Una data importante, sottolineano gli amministratori, per un territorio che da troppo tempo attendeva questo intervento che si collega con quello per le discariche di Bussi. Vengono anticipati i lavori previsti nella fase due, con lo scavo e smaltimento dei rifiuti speciali, poiché sono gli unici che non interferiscono con gli edifici posti nelle immediate vicinanze, così come da autorizzazione del Ministero dell’Ambiente

Esprimiamo soddisfazione per quello che rappresenta un grande passo avanti sull’annosa vicenda, segno del grande impegno della Regione Abruzzo e dell’amministrazione comunale di Bolognano. Un lavoro di sinergia, che ha visto l’ultimo dei sopralluoghi operativi nel giugno scorso , insieme con la cittadinanza ,che aveva un unico obiettivo, quello di intraprendere decisioni tempestive e di non sottostare un solo giorno in più alle pastoie burocratiche né tanto meno alle liti tra le parti.

Testa e Di Bartolomeo sottolineano come ci siano dati allarmanti che indicano l'aumento esponenziale di tumori fra gli abitanti della zona, promettendo di seguire tutte le fasi del cantiere fino al completamento.