Terminata l'asfaltatura di viale Regina Margherita [FOTO]

Sono terminati i lavori di asfaltatura di viale Regina Margherita, con la strada che nella mattinata di oggi (13 maggio) è stata riaperta al traffico. Gli interventi, iniziati mercoledì 10 maggio, si sono conclusi questa notte.

Soddisfatto il sindaco Carlo Masci: "Abbiamo risanato un altro pezzo di città, cercando di creare meno disagio possibile - scrive sui social - Non possiamo essere dovunque nello stesso momento, non possiamo intervenire in tutta la città, ma possiamo riqualificare più chilometri di strade di sempre, in centro e in periferia. Stiamo facendo proprio questo, sperando nel tempo migliore, utilizzando il massimo delle risorse a nostra disposizione, una cifra mai così grande".

Secondo quanto fa sapere il consigliere comunale Salvatore Di Pino, già ieri mattina era stato effettuato un sopralluogo sul posto per verificare lo stato delle cose, mentre stamattina la strada si presentava totalmente asfaltata e, pertanto, pronta per tornare a essere usufruita dagli automobilisti.