Valutazioni in corso sulle radici dei pini, sospesi i lavori di asfaltatura in via Scarfoglio [FOTO]

«Il mistero di via Scarfoglio. Preannunciati da squilli di tromba erano iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale. Erano iniziati nella corsia lato mare. Ma dopo il primo giorno si sono interrotti. Resta da oltre una settimana una segnaletica di divieto di accesso a strada chiusa per lavori ma con possibilità di transito per i residenti solo in alcuni tratti e di sosta, solo in alcuni tratti. Confusione totale».

È quanto scrive Giulio De Collibus dell'Archeoclub riguardo ai lavori di riasfaltatura della strada nella zona della pineta di Pescara.

A spiegare la sospensione del cantiere è il consigliere comunale Armando Foschi: «Nessun mistero e nessuno stop inspiegabile. L'impresa ha già scarificato l'asfalto, rimuovendone 3 centimetri, ma in alcuni punti ci sono ancora i dossi provocati dalle radici. Alla luce di quanto è stato trovato dopo la scarifica, l'agronomo sta valutando, come è normale che sia, gli interventi migliori da mettere in atto per eliminare tutti i dossi, laddove ci sono, senza arrecare danni agli alberi, per sistemare tutta la strada. I lavori ripartiranno nei prossimi giorni».