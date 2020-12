Lavori di asfaltatura in via Nazionale Adriatica nord [FOTO]

Lavori di asfaltatura in via Nazionale Adriatica nord, "una via molto frequentata che, tra breve, sarà come nuova", specifica il sindaco Carlo Masci.

Proseguono dunque gli interventi di messa a dimora del bitume nelle strade di Pescara "in attesa di tornare a vivere completamente la nostra città", come afferma Masci, spiegando che i lavori sulla Nazionale Adriatica andranno avanti fino al confine con Montesilvano.