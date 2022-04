In Provincia la 21esima edizione de "Il lavoratore ideale", i nomi di coloro che saranno premiati

Torna, per la 21esima edizione, la premiazione de "Il lavoratore ideale" che si terrà domenica 1 maggio in occasione della Festa dei Lavoratori.

La manifestazione è organizzata dall'agenzia "Promozione Spettacoli" e dalla redazione del periodico "Cronache abruzzesi" in collaborazione con i sindacali Cgil-Cisl-Uil-Ugl-Fials, e con il patrocinio della Provincia di Pescara.

Nella sala "Domenico Tinozzi", in diretta streaming su cronacheabruzzesi.it a partire dalle ore 10:30 saranno 60 i lavoratori attenzionati e premiati, tra gli altri, davanti al presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, il sindaco Carlo Masci e i responsabili sindacali Luca Ondifero (Cgil), Franco Pescara (Cisl), Giampiero Fattore (Uil), Armando Foschi (Ugl) e Gabriele Pasqualone (Fials).

A presentare l'evento saranno Paolo Minnucci e la Miss Adriatico Gioia Di Pasquale. Meritata passerella nella domenica del 1° Maggio per coloro che si sono distinti nei rispettivi settori di competenza: Luigi Malosti,Domenico Fragassi, Fabrizio Calabrese, Caterina Venanzetti, Dino D'Angelo, Ilaria Filippone, Antonio Di Benedetto, Fernando Tauro, Remo Ricci, Petra Ciampa, Enzo Grandis e Luciana Di Giacomo per la Cgil; Luca Di Filippo, Alfonso Verna, Ottaviano Lori, Nicola Spadaccini, Monica De Vito, Maria Camarra, Sandro Tiberi, Flaminio Izzi, Gianluca Berardocco, Elena Casciola e Mattia Silvestri per la Cisl; Francesco Riggi, Antonio Ranalli, Santi Calanni, Rosario Marini, Giancarlo Creato, Sergiy Avramov, Mauro Menichella, Linda Gentile, Danilo Di Nino e Silvia Zappacosta per la Uil; Caterina Contento, Silvia Cellucci, Francesco Di Natale, Valter Di Ciccio, Gabriele Frisa, Massimiliano Silvani, Sandro Salerni, Sonia Martelli, Ruben Mutignani, Alessandro Ferri e Roberto Di Pietro per l'Ugl; Davide Cervoni, Francesca Febbo, Daniela Salerni, Tiziana Ciarma, Margherita Mercurio, Vittorio Acconcia, Loredana Buccella, Dina Calandra, Stefano Pasqualone, Patrizia Toro, Hassan Amin e Alessio Colaiocco, Bruno Odoardi, Mauro Bosco e Pasqualino Di Pietro per la Fials.