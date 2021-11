Lavaggio delle strade e pulizia dei tombini, l'impegno del Comune continua [FOTO]

Anche - e soprattutto - in vista delle feste di Natale, con le luminarie che sono state appena accese, continua l'impegno del Comune per tenere il più possibile la città in uno stato di decoro.

In queste ultime settimane gli operai sono stati impegnati nel lavaggio delle strade (via Firenze, via Cesare Battisti, via Parini, via Carducci, via Bernabei) e delle piazze (Muzii, Salotto, Sacro Cuore, Repubblica), senza contare l'isola ecologica di via Roma e i sottopassi di via Ferrari e via Forca di Penne.

È stata lavata anche l'area della galleria di piazza della Rinascita. Non solo centro, però: gli interventi, infatti, sono stati altresì effettuati in strada provinciale San Silvestro. Infine gli addetti si sono occupati della pulizia dei tombini in più zone di Pescara.