Lavaggio delle strade e pulizia dei tombini, continuano gli interventi del Comune [FOTO]

In questi ultimi giorni il Comune ha disposto altri interventi di pulizia in tutta la città, concentrandosi soprattutto sul lavaggio di strade e bidoni dell'immondizia, nonché sulla bonifica dei tombini occlusi da fogliame e altro. Gli operai hanno risciaquato il parcheggio della Golena Sud, compresi i punti di accesso e lo scivolo. Lavata inoltre via delle Caserme, dove per volere dell'assessore Cremonese e della consigliera Zamparelli si sta attuando già da qualche settimana un'opera più ampia di riqualificazione del centro storico. Stesso discorso per i porticati di via dei Bastioni.

Non è mancato anche il centro: lavati i marciapiedi di via Milano, via Trieste, via Roma (con la sua isola ecologica), via Liguria, via Nicola Fabrizi, corso Umberto e piazza Sacro Cuore. Poi ancora via Socrate, via dei Peligni, via Siena, via Raiale, strada provinciale San Silvestro, via Bernabei, via Caduti per Servizio, viale Primo Vere e i larghi Paolucci e Baiocchi.

Effettuati altresì lavaggi in via Firenze, via Cesare Battisti, piazza Muzii, piazza della Repubblica e via Regina Elena, senza contare via Parini, via Mazzini e via Piave. Puliti infine i sottopassi della stazione centrale e di San Donato, nonché le panchine di piazza della rinascita e i cassonetti di piazza Santa Caterina e del mercato ittico.